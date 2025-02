Quase 40 anos depois e ao fim de 18 jogos sem vencer no Molineux, o Fulham de Marco Silva fez história.

Os «cottagers» triunfaram esta terça-feira na visita ao Wolverhampton, por 2-1, em jogo da 27.ª jornada da Premier League inglesa. No duelo de treinadores portugueses, Marco Silva levou a melhor sobre Vítor Pereira. É a primeira vitória do Fulham no terreno dos Wolves desde abril de 1985.

A equipa visitante começou praticamente a ganhar, já que Ryan Sessegnon fez o 1-0 aos 59 segundos de jogo, após passe de Andreas Pereira.

Porém, o Wolverhampton conseguiu o empate aos 18 minutos, num forte remate de João Gomes na área, após uma boa jogada na esquerda entre Bellegarde e Aït-Nouri. Nélson Semedo não conseguiu desviar com êxito na área, mas João Gomes fez o 1-1.

Na segunda parte, o Fulham chegou a nova vantagem, para a vitória, aos 47 minutos. Adama Traoré lançou Rodrigo Muniz, que com uma finalização em «chapéu» bateu José Sá, guarda-redes do Wolverhampton, equipa que teve ainda, além de Sá e Semedo, Toti Gomes no onze inicial.

Com este resultado, o Fulham passa a somar 42 pontos e continua com legítimas aspirações de chegar a lugares de acesso às competições europeias. Está no 9.º lugar, mas coloca-se, à condição, apenas a cinco pontos do atual 3.º classificado, o Nottingham, treinado por Nuno Espírito Santo. O Wolverhampton mantém-se com 22 pontos, no 17.º lugar, acima dos lugares de descida.

Nota, neste jogo, para a presença inédita de Mateus Mané, avançado de 17 anos, no banco do Wolverhampton. O internacional jovem por Inglaterra, nascido no Barreiro e com ascendência guineense, foi notícia em outubro por ser chamado quer por Portugal, quer por Inglaterra.

À mesma hora, o Crystal Palace recebeu e goleou o Aston Villa por 4-1 e o Brighton somou os três pontos na receção ao Bournemouth, a quem venceu por 2-1. De notar que, com o desaire do Villa, o Fulham apanhou pontualmente a equipa treinada por Unai Emery na classificação, ficando ainda a um ponto do Bournemouth.