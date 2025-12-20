Grande jogo no St. James’ Park, na abertura da 17.ª jornada da Premier League, que terminou com uma igualdade a dois golos entre Newcastle e Chelsea. Os londrinos recuperaram, na segunda parte, de uma desvantagem de 2-0, depois de Pedro Neto ter visto um golo ser-lhe anulado, em cima do intervalo, por mão na bola.

O primeiro tempo foi dominado pelo Newcastle, que aos 20 minutos já ganhava por dois golos de diferença graças ao bis de Nick Woltemade, perante um adversário que não fez qualquer remate enquadrado com a baliza defendida por Nick Pope até ao intervalo.

A etapa complementar teve um perfil totalmente distinto, realidade potenciada pelo golaço de Reece James, aos 49 minutos, na conversão de um livre frontal.

O Chelsea partiu em busca do empate, que alcançou ao minuto 66, apontado por João Pedro. Lançado no ataque pelo guardião Robert Sánchez, o internacional brasileiro deixou Malick Thiaw para trás e apontou o 2-2.

Perto do fim, Harvey Barnes ficou muito perto de oferecer o triunfo ao Newcastle, mas o remate saiu a rasar o poste da baliza londrina.

O empate mantém o Chelsea no quarto lugar da Premier League, agora com 29 pontos. Os Blues podem, no entanto, ser igualados pelo Crystal Palace, em caso de triunfo frente ao Leeds, num jogo agendado também para este sábado. Já o Newcastle chegou aos 23 pontos, mantendo-se na zona intermédia da tabela.