VÍDEO: Cherki faz do Manchester City líder da Premier League à condição
Internacional francês marca e assiste na vitória dos «cityzens» em Nottingham
Um triunfo difícil em Nottingham (2-1), o sexto consecutivo na Premier League, permite ao Manchester City isolar-se, à condição, no topo da tabela classificativa, ficando à espera do que fará o Arsenal, este sábado, frente ao Brighton.
Matheus Nunes, Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares no City, que terminou a primeira parte sem qualquer remate enquadrado com a baliza adversária, o que não acontecia há um ano na Liga inglesa.
O Forest também não esteve com a mira calibrada, diga-se, fazendo do primeiro tempo no City Ground um duelo de pólvora seca.
O cenário alterou-se no início da segunda parte, quando Tijjani Reijnders adiantou a equipa de Manchester no marcador, a passe de Rayan Cherki. Foi a sétima assistência do francês na atual edição da Premier League.
Só que, na resposta, o Nottingham Forest empatou por Omari Hutchinson, na sequência de um ataque rápido letal desenhado por Hudson-Odoi, Morgan Gibbs-White e Igor Jesus.
Depois de várias ameaças, de parte a parte, Rayan Cherki fez o 2-1 para o Manchester City com um remate rasteiro, na sequência de um pontapé de canto.
Ainda neste sábado, destaque para os encontros Arsenal-Brighton, Brentford-Bournemouth, Burnley-Everton, Liverpool-Wolverhampton e West Ham-Fulham, todos com início agendado para as 15h00. Às 17h30 arranca o Chelsea-Aston Villa.