Prometia e cumpriu: num duelo intenso e muito disputado, o Arsenal venceu o Liverpool em Londres, por 3-2, num jogo a contar para a décima jornada da Premier League.

O primeiro minuto do encontro mostrou logo o que iria ser a tarde. Martin Odegaard descobriu Gabriel Martinelli com um grande passe o brasileiro bateu o compatriota Alisson. Gunners na frente.

Ultrapassado o contratempo inicial, o Liverpool assentou na partida e chegou à igualdade pouco depois da meia-hora de jogo. E os protagonistas do 1-1 foram duas caras bem conhecidas do futebol português.

Thiago procurou a profundidade da defesa adversária e Gabriel não conseguiu afastar o perigo. Aproveitou Luis Díaz, antigo jogador do FC Porto, que conduziu a bola e entregou de bandeja o empate a Darwin, ex-Benfica.

Os reds aproveitaram o embalo e continuaram a comandar as operações, mas um descuido na defesa, mesmo a acabar o primeiro tempo, permitiu a Bukayo Saka restabelecer a vantagem da formação da casa.

Desta vez, no entanto, não demorou tanto para o Liverpool voltar a igualar a contenda. Diogo Jota, o único português em campo do lado da equipa de Klopp – Fábio Carvalho não foi lançado –, descobriu Roberto Firmino com um belo passe e o brasileiro finalizou de pé esquerdo para o 2-2, aos 53 minutos.

Arranja alguém que goste tanto de ti como o Firmino gosta de marcar ao Arsenal 🫶

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @Arsenal 2 x 2 @LFC#PremierELEVEN #AgoraÉASério pic.twitter.com/p5GqYrE4xu — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 9, 2022

Depois disso, deu maioritariamente Arsenal. Os gunners, que ainda contaram com Fábio Vieira em campo nos descontos (Cédric não saiu do banco) foram pressionando a baliza de Alisson e, num lance de insistência, Thiago cometeu penálti sobre Gabriel Jesus e Saka bisou da marca dos 11 metros.

O Liverpool andou o jogo quase todo a correr atrás do prejuízo, mas desta vez não teve arte e engenho para anular a desvantagem. Venceu o Arsenal, que manteve assim a liderança da Premier League, com mais um ponto do que o Manchester City. Os homens de Klopp estão num modesto décimo posto.