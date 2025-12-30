A defesa de José Sá para o poste da baliza do Wolverhampton, a remate de Mac Allister, aos 28 minutos do jogo frente ao Liverpool, está entre as melhores paradas da 18.ª jornada da Premier League, numa escolha levada a cabo pela entidade organizadora da competição.

O internacional português figura nesta seleção ao lado de Martin Dubravka (Burnley), David Raya (Arsenal), Djordje Petrovic (Bournemouth), John Victor (Nottingham Forest), Alphonse Areola (West Ham), Dean Henderson (Crystal Palace) e Bart Verbruggen (Brighton).

De entre tantas defesas incríveis, consegue escolher a melhor da 18.ª ronda da Premier League?