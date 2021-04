O Manchester City foi a Birmingham vencer o Aston Villa, por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da Premier League e está a oito pontos da conquista do título inglês.

O Villa adiantou-se no marcador logo aos 20 segundos, por McGinn, porém, a equipa de Pep Guardiola viria a dar a volta ao marcador ainda antes do intervalo.

Bernardo Silva foi um dos grandes protagonistas da reviravolta (num jogo em que Rúben Dias também jogou os 90 minutos e em que Cancelo não saiu do banco). O extremo português foi o autor das duas assistências para os golos dos citizens: aos 22m passou atrasado para Foden fazer a igualdade e aos 40 fez um cruzamento preciso para Rodri desviar de cabeça para o golo.

O City ficou reduzido a dez ainda na primeira parte, por expulsão de Stones aos 44m, porém, a equipa de Villa Park também teria um jogador seu a ver o cartão vermelho: Cash (aos 57m) por acumulação de amarelos.

Apesar da pressão do Aston Villa, o líder da Premier League segurou a vantagem até ao final e soma agora 77 pontos, mais onze do que o rival e perseguidor mais direto Man. United, que tem menos um jogo. O Aston Villa é 11.º classificado, com 44.

