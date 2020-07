O Tottenham de José Mourinho apresentou esta segunda-feira os equipamentos para a nova época, tanto o principal como o alternativo.

A camisola principal dos spurs mantém-se branca, mas com parte da manga azul e ainda com uma linha do colarinho amarela.

Já a alternativa é verde escura, com uma linha do colarinho branca e um pormenor na zona interior do dorsal cor de rosa.