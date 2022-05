Incrível! Com muito drama à mistura, o Everton, de André Gomes, garantiu esta quinta-feira a permanência na Premier League, com uma vitória por 3-2 na receção ao Crystal Palace.

O médio português foi titular, mas viu as coisas complicarem-se – e de que maneira – para os toffees na primeira parte.

Aos 21 minutos, Jean-Philippe Mateta, assistido por Eze, abriu o marcador para a equipa londrina. Mas a situação ainda ficou pior: a nove minutos do intervalo, Jordan Ayew fez o 2-0.

Ao intervalo, Goodison Park gelava com a possibilidade de a luta pela permanência ter de ir para a última jornada, e para um jogo dificílimo em casa do Arsenal.

Mas os homens de Frank Lampard não queriam deixar tudo para a última.

Substituído ao intervalo, André Gomes já não viu em campo a remontada da formação de Liverpool: e ela começou logo aos 54 minutos, quando Holgate fez o passe para Michael Keane. Estava feito o 2-1.

Foi preciso esperar pelo quarto de hora final para haver mais golos.

Aos 75 minutos, o inevitável Richarlison aproveitou uma sobra na área e, já em esforço, conseguiu rematar de pé esquerdo para a igualdade.

Mas o melhor estava reservado para o fim: dez minutos depois do empate, Calvert-Lewin mergulhou na área para o 3-2 que consumou a reviravolta – nunca os toffees tinha virado o resultado numa partida do campeonato em que perdiam por dois ou mais golos ao intervalo. Loucura em Goodison Park, com invasão de campo no momento desse golo e logo após o apito final.

2 - This is the 75th time that Everton have trailed by 2+ goals at half time of a Premier League game, while their record in this scenario currently stands at no wins, five draws and 69 losses. Ropes. pic.twitter.com/BvI7WOgY27 — OptaJoe (@OptaJoe) May 19, 2022

A uma jornada do fim, o Everton ganha uma vantagem de quatro pontos para o Leeds, a primeira equipa em zona de descida, e já sabe que para o ano continuará na Premier League. O Palace, por sua vez, segue no 13.º lugar, com 45 pontos.

Quem continua com o coração nas mãos é o Burnley, que empatou em Birmingham, frente ao Aston Villa, a uma bola.

Ashley Barnes deu vantagem aos clarets em cima do intervalo, mas no início da segunda parte Buendía repôs a igualdade.

À entrada para a última jornada, o Burnley – joga com Newcastle em casa – tem os mesmos 35 pontos do que o Leeds, que joga em Brentford. Ainda assim, a vantagem de golos é do Burnley.