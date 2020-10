Foi uma estreia amarga para Rúben Dias no Manchester City: cinco dias depois de ter sido oficializado como reforço, o central foi titular no empate dos citizens frente ao Leeds, a uma bola.

Em Elland Road, foi a equipa de Pep Guardiola a abrir o marcador. Já depois do internacional português ter desperdiçado uma boa oportunidade para o 1-0, Sterling rematou colocado para o fundo da baliza adversário aos 17 minutos.

O golo de Sterling:

Do outro lado estava, no entanto, o Leeds de Marcelo Bielsa. A equipa da casa, com Hélder Costa no onze, foi reagindo aos poucos ao golo sofrido e ameaçando cada vez mais a baliza de Ederson.

Na segunda parte, Bielsa lançou Rodrigo, antigo jogador do Benfica, e o avançado fez o empate três minutos depois de entrar, aos 59, com a ajuda de outro ex-benfiquista: Ederson. O guarda-redes brasileiro socou a bola contra Mendy e a redondinha sobrou para Rodrigo, que encostou para a baliza.

O golo de Rodrigo:

Guardiola lançou Bernardo Silva a meia-hora do fim (Cancelo nem no banco esteve), o internacional português ainda esteve perto de marcar, mas não conseguiu desfazer o nulo. Na outra baliza, Ederson redimiu-se do erro e evitou o segundo do Leeds um par de vezes.

À quarta jornada da Premier League, o City é apenas décimo, com quatro pontos, mas também um jogo a menos. Já o Leeds está na quinta posição, com sete pontos.