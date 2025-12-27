Tal como havia sido adiantado na véspera, Dinis e Duarte, filhos de Diogo Jota, subiram ao relvado de Anfield Road acompanhados pelas equipas de Liverpool e Wolverhampton, as duas equipas que o internacional português representou em Inglaterra e que se defrontam, esta tarde, para a 18.ª jornada da Premier League.

No primeiro jogo entre os dois clubes depois da morte do avançado, os filhos de Jota, bem como outros jovens familiares, posaram junto aos capitães e a equipa de arbitragem sob o forte aplauso das bancadas, ao mesmo tempo que se ouvia o eterno You’ll neve walk alone.

Na bancada estava Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota e mãe de Dinis e Duarte.

Diogo Jota faleceu, em julho deste ano, na sequência de um acidente viação que vitimou igualmente o seu irmão, André Silva.