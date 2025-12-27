VÍDEO: filhos de Diogo Jota no relvado de Anfield antes do Liverpool-Wolves
Dinis e Duarte, acompanhados por outros familiares, na homenagem ao malogrado futebolista português
Tal como havia sido adiantado na véspera, Dinis e Duarte, filhos de Diogo Jota, subiram ao relvado de Anfield Road acompanhados pelas equipas de Liverpool e Wolverhampton, as duas equipas que o internacional português representou em Inglaterra e que se defrontam, esta tarde, para a 18.ª jornada da Premier League.
No primeiro jogo entre os dois clubes depois da morte do avançado, os filhos de Jota, bem como outros jovens familiares, posaram junto aos capitães e a equipa de arbitragem sob o forte aplauso das bancadas, ao mesmo tempo que se ouvia o eterno You’ll neve walk alone.
Na bancada estava Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota e mãe de Dinis e Duarte.
Diogo Jota faleceu, em julho deste ano, na sequência de um acidente viação que vitimou igualmente o seu irmão, André Silva.
Two of Diogo Jota’s children - Dinis and Duarte - as well as family members, are mascots ahead of the match between their father’s English clubs ❤️ pic.twitter.com/fVjEegl5Og— Liverpool FC (@LFC) December 27, 2025