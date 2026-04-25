Continua bem vivo o sonho europeu do Fulham de Marco Silva, sobretudo depois da vitória frente ao Aston Villa (1-0), para a 34.ª jornada da Premier League.

O único golo do jogo surgiu em cima do intervalo, apontado por Ryan Sessègnon, na recarga a uma defesa difícil de Emiliano Martínez a um cabeceamento de Sasa Lukic.

O Fulham sobreviveu aos momentos de maior aperto do Villa [só Ollie Watkins teve duas ocasiões soberanas para poder marcar] e ainda chegou a festejar o 2-0 aos 65 minutos, por Timothy Castagne, mas Sander Berge cometeu falta sobre Martínez, tendo o lance sido anulado por esse motivo.

O triunfo permite à equipa de Marco Silva atingir os 48 pontos, apenas menos um do que o primeiro clube em zona europeia, o Bournemouth.

Quanto ao Aston Villa mantém os 58 pontos com que entrou para a 34.ª jornada, na qual pode ser apanhado pelo Liverpool no quarto lugar e ver o Manchester United fugir no terceiro.

O jogo deste sábado marcou ainda o fim da era invicta de Unai Emery em duelos frente ao Fulham. O treinador espanhol dos Villans tinha vencido todos os anteriores oito encontros frente ao emblema londrino.