O Manchester United venceu esta tarde o Crystal Palace, por 1-0, no jogo que marcou a estreia no banco do novo técnico Ralf Rangnick.

Um golaço de Fred, aos 77m, fez a diferença no marcador em Old Trafford.

O United jogou com Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot de início e teve várias oportunidades para abrir o marcador na primeira parte. Depois do intervalo, as ocasiões de escassearam, mas um remate em arco do brasileiro Fred acabou por resolver a partida da 15.ª jornada da Premier League.

Noutros jogos desta tarde, o Tottenham bateu o Norwich por 3-0, num jogo que começou com um grande golo de Lucas Moura. Já o Leeds conseguiu em cima do final o empate a duas bolas na receção ao Brentford.

Com este resultado, o Man. United é sexto classificado da Liga Inglesa, com 24 pontos, menos um do que o Tottenham, que está uma posição acima.

Veja os golaços de Fred (no Man. United-Crystal Palace) e de Lucas Moura (no Tottenham-Norwich):