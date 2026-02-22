Viktor Gyökeres bisou e foi eleito o melhor jogador em campo na goleada do Arsenal frente ao vizinho Tottenham (4-1), resultado que permite aos gunners reforçarem a liderança da Liga inglesa, respondendo de forma imponente ao triunfo do Manchester City, no sábado.

O jogo terminou com os adeptos dos gunners a gritarem “olés” na casa do grande rival, que continua sem ganhar para o campeonato em 2026. Nem a estreia do novo treinador, Igor Tudor, conseguiu mudar o rumo desolador que a época dos spurs vai levando.

Gyökeres desempenhou um papel importante no dérbi londrino, ao ter adiantado o Arsenal no arranque da segunda parte (47m) e fechado o marcador na compensação (90+4m). Foi, a par do companheiro de equipa Eberechi Eze, uma das principais figuras do jogo.

É que Eze também bisou (32 e 61m) e chegou aos cinco golos marcados ao Tottenham nesta temporada, de pouco valendo o tento de Kolo Muani pelo spurs (34m), que na altura valeu o empate a uma bola. O francês ainda festejou o 2-2 aos 54m, mas cometeu falta sobre Gabriel Magalhães antes do cabeceamento letal.

Ao minuto 84, David Raya impediu que o Tottenham, que contou com João Palhinha no onze inicial, reentrasse na discussão do jogo com uma defesa incrível, travando, em cima da linha de baliza, um desvio de calcanhar de Richarlison.

Dois empates depois, os gunners regressam aos triunfos na Liga inglesa e voltam a alargar para cinco os pontos de avanço para o segundo classificado, Manchester City, que tem, ainda assim, um jogo em atraso.

Por sua vez, o Tottenham, que não ganha para o campeonato desde o dia 28 de dezembro de 2025, segue no 16.º posto, com 29 pontos, apenas mais quatro do que a primeira equipa abaixo da “linha de água”, o West Ham de Nuno Espírito Santo.