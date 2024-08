Jamie Vardy. Um nome próprio que muitos associam à Premier League, face aos muitos golos marcados na competição e tantos outros momentos para recordar, sempre ao serviço do Leicester City, clube onde foi campeão.

Nesta segunda-feira, Vardy regressou à primeira divisão inglesa após um ano de interregno na segunda divisão. Fê-lo diante do Tottenham, com um golo e algumas picardias pelo meio. Quando o avançado foi substituído, aos 79 minutos, apontou para o símbolo alusivo ao campeonato ganho em 2015/16, presente na camisola do Leicester.

Isso motivou uma reação hostil dos adeptos visitantes do Tottenham (que nunca ganharam a Premier) e também de Cristian Romero, defesa-central do clube londrino que respondeu à provocação. Vardy ainda vociferou alguns palavrões na direção de Romero, à boa maneira inglesa.

Veja o vídeo: