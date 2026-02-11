Um autogolo de Hinshelwood, perto do minuto 90, permitiu ao Aston Villa bater o Brighton (1-0) e voltar aos triunfos na Premier League, dois jogos depois. Desse modo, cimentou a terceira posição na tabela, tirando proveito total das escorregadelas de Manchester United e Chelsea na 26.ª jornada da prova.

Num jogo equilibrado e com poucas ocasiões de golo, os villans resolveram a questão na sequência de um canto, agudizando desse modo a crise do Brighton, que segue numa sequência de seis jogos sem vencer no campeonato. Nem o recorde de longevidade de James Milner na Liga inglesa inspirou os seagulls esta noite.

James Milner equals Gareth Barry's all-time record of 653 Premier League appearances 👏 pic.twitter.com/H1L1nEt9Bv — Premier League (@premierleague) February 11, 2026

Na corrida pela manutenção, o Burnley quebrou um longo enguiço, voltando às vitórias no campeonato mais de três meses e 16 jogos depois. Conseguiu-o no terreno do Crystal Palace (3-2), num jogo que arrancou dez minutos depois do previsto devido ao trânsito intenso naquela zona de Londres.

O triunfo dos clarets ganha redobrado espanto pelo facto de, aos 33 minutos, o Palace estar a vencer por 2-0, bisou o reforço Larsen, mas ao intervalo quem estava na frente era já… o Burnley.

Entre os minutos 40 e 40+2, Mejbri, Anthony e um autogolo de Lerma viraram o resultado do avesso, sendo que o 3-2 se manteve até ao fim do encontro. Florentino entrou perto do minuto 90, ajudando a guardar a preciosa vantagem do Burnley. No último lance, o guarda-redes Martin Dúbravka, com uma defesa milagrosa, garantiu o triunfo dos clarets, que assim chegam aos 18 pontos na Premier League, ficando a nove da zona de salvação.

Já o Wolverhampton, último classificado destacado, sobreviveu em Nottingham, aguentou o nulo até ao apito final e voltou aos pontos após uma sequência de três derrotas consecutivas no campeonato.

O empate no City Ground não satisfez ninguém, sobretudo o Forest, que assim não conseguiu tirar proveito do empate do West Ham na véspera para se afastar um pouco mais da zona de despromoção.

Os tricky trees dominaram o encontro, que terminaram com mais 30 remates tentados, uma dezena deles na direção da baliza defendida por José Sá, mas não conseguiu superar o guarda-redes português, que assinou uma exibição soberba.

Nos Wolves, que até podiam ter chegado à vitória, nos descontos, num lance em que Mateus Mané se isolou perante Ortega, o ala português Rodrigo Gomes também foi titular.