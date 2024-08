Na estreia de Arne Slot em Anfield, o Liverpool foi feliz e venceu o Brentford, por 2-0, na segunda jornada da Premier League.

Na tarde deste domingo, os Reds passaram para a frente logo aos 13 minutos. Num contra-ataque exímio, Diogo Jota transportou a bola durante vários metros antes de a deixar para Luis Díaz, que terminou a jogada com um remate forte para o fundo das redes.

A jogar contra a antiga equipa, Fábio Carvalho entrou em campo aos 66 minutos, instantes antes de Salah aumentar a diferença no marcador. Depois de assistência do ex-FC Porto Luis Díaz, o avançado egípcio rematou de pé esquerdo sem qualquer hipótese para Flekken.

Com este resultado, o Liverpool está em quarto lugar, com seis pontos, os mesmos que o líder Manchester City. O Brentford encontra-se em 13.º, com três.