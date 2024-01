Não fizeram mal as mini-férias ao Liverpool: depois de quase duas semanas sem jogos, os reds consolidaram este domingo a liderança da Premier League com uma vitória clara em casa do Bournemouth, por 4-0.

Titular, o português Diogo Jota foi o grande destaque da partida.

Depois de uma primeira parte sem golos, o avançado luso serviu Darwin Núñez, antigo avançado do Benfica, para o 1-0, depois de uma bela combinação com Curtis Jones.

Primeiro assistente, depois goleador.

Jota fez o 2-0 para a formação de Jurgen Klopp à entrada para os últimos 20 minutos, depois de um passe de Cody Gakpo, e bisou aos 80 minutos, num lance em que até falhou primeiro a bola.

Nos descontos, o bis de Darwin: Joe Gómez cruzou na direita e o jogador uruguaio, ao segundo poste, desviou de primeira para o 4-0 final.

Com este triunfo, e ao fim de 21 jornadas, o Liverpool lidera o campeonato inglês com 48 pontos, mais cinco do que Manchester City (menos um jogo), Arsenal e Aston Villa. O Bournemouth é 12.º classificado, com 25 pontos.

No outro jogo do dia, Sheffield United e West Ham empataram (2-2): Ben Brereton (44m) e McBurnie (90+13m) marcaram para o conjunto da casa, Maxwell Cornet (28m) e James Ward-Prowse fizeram os golos dos hammers.