Não houve Diogo Jota – lesionado –, mas houve Luis Díaz.

Na receção do Liverpool ao Noriwch, que os reds venceram por 3-1, o extremo contratado ao FC Porto estreou-se a marcar pela equipa inglesa, aos 81 minutos.

Mas já lá vamos.

Em Anfield, não se festejou na primeira parte, mas a etapa complementar começou praticamente com um golo: Rashica rematou fora da área aos 48 minutos, a bola desviou num adversário e traiu Alisson. Norwich na frente.

Só que a resposta dos comandados de Jurgen Klopp foi avassaladora: aos 64 minutos, Sadio Mané fez o empate com um golo acrobático, e três minutos depois, Salah, após assistência de Alisson, «sentou» dois adversários e virou o resultado.

Até ao fim, a formação da casa controlou as incidências da partida e ainda chegou ao 3-1, com o tal golo de Luis Díaz. O passe de Henderson é magistral e a finalização do colombiano não lhe fica atrás.

Com este resultado, o Liverpool segue na perseguição ao líder Manchester City (a classificação), que defronta também este sábado o Tottenham. Os reds mantêm distâncias sobre o Chelsea, terceiro classificado.

Isto porque o clube londrino venceu na curta deslocação ao terreno do Crystal Palace, por 1-0.

Hakim Ziyech deu vantagem aos blues aos 75 minutos, mas o golo foi anulado pelo VAR, por fora de jogo. No último minuto dos 90, o internacional marroquino voltou a fazer o gosto ao pé e desta feita contou mesmo.

Arsenal também vence, apesar do susto

Continuando em Londres, o Arsenal, com Cédric Soares a titular – Nuno Tavares não saiu do banco –, recebeu e venceu o Brentford por 2-1.

Os golos chegaram na segunda parte, e pelos pés de dois produtos da academia dos gunners: Emile Smith Rowe fez o 1-0 aos 48 minutos, Bukayo Saka fez o 2-0 à entrada para os últimos dez minutos. Os homens de Arteta ainda apanharam um susto, quando Norgaard reduziu para 2-1 aos 90+5 minutos.

Já o Everton, com André Gomes na segunda parte, perdeu na viagem a Southampton, por 2-0. Stuart Armstrong inaugurou o marcador aos 52 minutos, Shane Long fechou o resultado aos 84.

Por último, o Aston Villa perdeu na receção ao Watford (1-0), enquanto o Burnley foi ganhar a Brighton por 3-0.