VÍDEO: Man City diz presente na luta pelo título com vitória frente ao Palace
Phil Foden foi a figura do jogo com duas assistências, a primeira delas de calcanhar
Se o Arsenal quer voltar a ser campeão inglês, 22 anos depois, vai ter de ser competente até ao final do campeonato. Essa foi a mensagem passada pelo Manchester City, esta quarta-feira, com o triunfo contundente frente ao Crystal Palace por 3-0, numa partida em atraso da 31.ª jornada da Premier League.
Apesar de o Palace ter deixado um par de avisos nos minutos iniciais, o City praticamente resolveu o encontro na reta final da primeira parte, quando Phil Foden assistiu Antoine Semenyo [32m] e Omar Marmoush [40m] para os dois primeiros golos do jogo. O passe para o 1-0, de calcanhar, é delicioso.
Com Matheus Nunes e Bernardo Silva no onze inicial, mas sem Rúben Dias ou Erling Haaland, os Cityzens fecharam as contas a seis minutos dos 90 por Savinho, numa fase em que o adversário ameaçava reentrar na discussão do resultado.
O triunfo deixa o Manchester City com 77 pontos, menos dois do que o líder Arsenal, quando faltam disputar duas jornadas na Liga inglesa. Por seu turno, o Crystal Palace, que no dia 27 de maio vai jogar a final da Liga Conferência com o Rayo Vallecano, segue no 15.º lugar com 44 pontos.