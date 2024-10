O Chelsea recebeu e empatou com o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, por 1-1, num jogo que contou com a presença de vários portugueses dentro das quatro linhas.

Depois de uma primeira parte sem golos, a ação apareceu toda no segundo tempo da sétima jornada da Premier League.

Aos 50 minutos, Chris Wood abriu o marcador para a equipa visitante na sequência de um pontapé de livre.

O Chelsea reagiu e aos 57 minutos Madueke empatou a partida ao rematar rasteiro para a baliza de Sels, assistido por Cole Palmer.

A equipa orientada por Nuno Espírito Santo ficou reduzida a 10 unidades, depois de Ward-Prowse receber o segundo cartão amarelo ao tentar evitar um contra-ataque dos blues e agarrar o esférico com as mãos.

Na segunda parte, Jota Silva entrou para o lado do Forest e João Félix e Pedro Neto para o lado do Chelsea, enquanto Renato Veiga ficou no banco. Morato, ex-Benfica, entrou aos 82 para a equipa de NES.

Com 13 minutos de compensação dados por Chris Kavanagh, ambas as equipas tiveram a oportunidade de marcar várias vezes, mas os guarda-redes brilharam entre os postes e negaram essa hipótese, a última delas de Jota Silva, que esteve perto de decidir o jogo nos instantes finais.

Relativamente à classificação, o Chelsea está em quarto lugar, com 14 pontos. O Nottingham está em nono, com 10.