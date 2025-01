Pedro Neto e João Félix juntaram-se para testar quem sabia mais sobre a ligação entre portugueses e a Liga inglesa.

Numa competição amigável, os colegas no Chelsea tiveram que responder a uma série de perguntas feitas pelo canal TNT Sports.

Desde quem tem mais assistências, a quantos treinadores portugueses treinaram no escalão máximo do futebol inglês ou ainda quem é o jogador português com mais jogos em Inglaterra...

Sabe responder a estas questões? Confira aqui o vídeo: