Ricardo Pereira regressou à titularidade, após paragem por lesão, e marcou no empate do Leicester frente ao West Ham (2-2), em jogo da Premier League.

O lateral internacional português fez o segundo golo com que os «Foxes» viraram o marcador aos 57m. Porém, a equipa londrina chegou ao empate já depois dos 90 num golo apontado por Craig Dawson.

Ricardo fez todo o jogo e viu ainda um cartão amarelo (18m).

Com este resultado, o Leicester ocupa o 11.º lugar com 27 pontos, enquanto o West Ham é 4.º classificado com 41 pontos.

Veja o golo de Ricardo Pereira: