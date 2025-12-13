Mo Salah abrilhantou o regresso às opções de Arne Slot no Liverpool com um marco histórico. Frente a Brighton, o internacional egípcio foi a jogo a meio da primeira parte, devido à lesão de Joe Gomez, assistiu para o bis de Ekitiké e tornou-se no jogador com mais participações diretas em golos, por um só clube, na história da Premier League.

With that assist for Hugo… 🅰️

Mo now has the most goal involvements for a single club in Premier League history 👏 pic.twitter.com/085xeyb99E — Liverpool FC (@LFC) December 13, 2025

O avançado de 33 anos marcou ou assistiu em 277 golos do Liverpool, descolando de Wayne Rooney (Manchester United) no topo deste ranking. Retirando o filtro de ações por um só clube, a lista geral é liderada por Alan Shearer (324 por Blackburn Rovers e Newcastle), com Salah a fechar o pódio (280 por Chelsea e Liverpool).

Mohamed Salah now has the third-most goal involvements in Premier League history 🤩 pic.twitter.com/1uKd5Jm5Xz — Premier League (@premierleague) December 13, 2025

Os Reds, que vinham de um moralizador triunfo em Milão, frente ao Inter (1-0), para a Liga dos Campeões, colocaram um ponto final na série de dois empates consecutivos no campeonato com um triunfo tranquilo, em Anfield Road, por 2-0. O resultado foi construído por Ekitiké, que inaugurou o marcador no minuto inicial e fechou-o aos 60 minutos.

O Liverpool eleva o total de pontos na Liga inglesa para 26, menos dois do que o Chelsea, que este sábado derrotou o Everton, em Stamford Bridge, também por 2-0.

Pedro Neto destacou-se nos londrinos ao assistir para o segundo golo do encontro. Depois de ter fugido a Mykolenko, cruzou atrasado para Malo Gusto encostar para golo, em cima do intervalo. Antes, ao minuto 21, Cole Palmer abriu o ativo com uma finalização bem ao seu estilo: fria e eficaz.

Liverpool e Chelsea cumpriram a sua missão na 16.ª jornada da Premier League e colocam pressão no grupo da frente. O líder, Arsenal, recebe o “lanterna vermelha” Wolverhampton às 20h00. Antes, às 17h30, o Fulham, de Marco Silva, visita o terreno do Burnley, de Florentino Luís.