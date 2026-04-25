Inglaterra
Há 15 min
VÍDEO: Salah sai lesionado e é ovacionado no possível adeus a Anfield Road
Internacional egípcio vai deixar o clube no final da época e pode ter feito o último jogo no estádio do Liverpool
RAS
Internacional egípcio vai deixar o clube no final da época e pode ter feito o último jogo no estádio do Liverpool
RAS
Terão os adeptos do Liverpool assistido, este sábado, ao último jogo de Mo Salah em Anfield Road? A dúvida ficou a pairar depois de o internacional egípcio ter abandonado a partida frente ao Crystal Palace aos 58 minutos, devido a lesão.
Na sequência de um lance com Adam Wharton, o avançado dos Reds agarrou-se à coxa esquerda e acabou substituído por Frimpong.
No momento da saída, os adeptos do Liverpool gritaram o nome de Salah e aplaudiram de pé o egípcio, que vai deixar o clube no verão e pode ter-se despedido de Anfield Road.
Veja o momento:
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