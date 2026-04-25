Terão os adeptos do Liverpool assistido, este sábado, ao último jogo de Mo Salah em Anfield Road? A dúvida ficou a pairar depois de o internacional egípcio ter abandonado a partida frente ao Crystal Palace aos 58 minutos, devido a lesão.

Na sequência de um lance com Adam Wharton, o avançado dos Reds agarrou-se à coxa esquerda e acabou substituído por Frimpong.

No momento da saída, os adeptos do Liverpool gritaram o nome de Salah e aplaudiram de pé o egípcio, que vai deixar o clube no verão e pode ter-se despedido de Anfield Road.

Veja o momento: