Nem a “chicotada psicológica” pela saída de Ruben Amorim conseguiu espicaçar os diabos de Manchester, que não foram além de um empate na casa do penúltimo classificado da Premier League, Burnley (2-2), na estreia de Darren Fletcher como treinador do United.

Este pequeno adepto do Man United fez levou um cartaz especial para o jogo com o Burnley 👀



"𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮, 𝐑𝐮𝐛𝐞𝐧" ❤️

A vida dos red devils começou a complicar-se ao minuto 13, quando Ayden Heaven fez autogolo, dando vantagem aos clarets, que contaram com Florentino a tempo inteiro.

O regressado Bruno Fernandes, que se juntou a Diogo Dalot no onze inicial do United, abriu caminho à reviravolta dos forasteiros ao assistir Benjamin Sesko para o 1-1, aos 50 minutos, tendo o internacional esloveno bisado pouco depois, agora a passe de Patrick Dorgu.

Pelo meio, Bruno acertou a primeira de duas bolas nos ferros da baliza do Burnley enviadas por jogadores da equipa de Manchester. A segunda foi atirada por Shea Lacey, aos 85 minutos, já depois de Jaidon Anthony ter reposto a igualdade a passe do ex-Vitória e Sporting, Marcus Edwards (66m).

O empate na 21.ª jornada fez o United cair para o sétimo lugar da Premier League, tendo sido ultrapassado pelo Brentford (bateu o Sunderland por 3-0 com um bis de Igor Thiago) e o Newcastle, que conquistou um triunfo épico frente ao Leeds por 4-3.

Num jogo com três bolas nos postes, duas delas atiradas pelos magpies, e em que os forasteiros estiveram por três vezes na frente do marcador, o Newcastle consumou a reviravolta final no período de compensação com os golos de Bruno Guimarães (90+1m, de penálti) e Harvey Barnes, este último ao minuto 90+12! Nunca alguém tinha marcado um golo vitorioso tão tarde em toda a história da Premier League.