Depois de duas derrotas seguidas, o Wolverhampton regressou este domingo aos triunfos, ao vencer na receção ao Leicester (2-1), em jogo da 26.ª jornada da Premier League.

Bruno Lage lançou José Sá, Nélson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves e Daniel Podence no onze titular e este triunfo dos wolves teve muito de português.

Logo aos nove minutos, Rúben Neves apareceu com espaço à entrada da área e, de primeira, atirou a contar para a baliza de Kasper Schmeichel.

Ainda antes do intervalo, no entanto, os foxes, com Ricardo Pereira, chegaram ao empate: foi Lookman a fazer o 1-1 aos 41 minutos.

Na segunda parte, foi outro jogador luso a brilhar. Daniel Podence, com um grande pontapé à entrada da área, voltou a dar vantagem aos wolves.

A nove minutos dos 90, Bruno Lage colocou Pedro Neto em campo, num momento especial: foi o regresso do extremo de 21 anos à competição depois de dez meses afastado por lesão.

Com este resultado, o Wolverhampton segue em sétimo lugar, com 40 pontos. O Leicester é 11.º, com 27 pontos.