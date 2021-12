O Man. United derrotou o Arsenal, por 3-2, num dos maiores clássicos da Liga inglesa, com um golo de Bruno Fernandes e um bis de Cristiano Ronaldo.

Com Ralf Rangnick nas bancadas, os gunners até entraram melhor na partida e aos 13 minutos abriram o marcador, num golo que valeu muitas críticas ao árbitro do encontro. De Gea estava caído no relvado quando Smith Rowe disparou para o fundo das redes. Mark Hutchinson até invalidou o lance numa primeira análise mas, como não tinha apitado durante a jogada, teve de considerar válido o golo do internacional inglês.

A resposta dos red devils chegou já a um minuto do intervalo, pelos pés de Bruno Fernandes. O médio português voltou a marcar 15 jogos depois, após combinação com Fred na grande área.

No recomeço do segundo tempo, fez-se história em Old Trafford. Ronaldo concluiu uma jogada que começou nos pés de Dalot e chegou aos 800 golos na carreira.

Martin Odegaard não deu muito tempo para CR7 festejar e, dois minutos depois, restabeleceu a igualdade.

Mas esta era mesmo uma noite de recordes para Cristiano Ronaldo e o avançado português deu a vitória ao Man. United, através de uma grande penalidade, aos 70 minutos.

Apesar do triunfo, os red devils estão no sétimo lugar e ainda fora dos lugares europeus. Já o Arsenal, mantém-se no quinto posto da Premier League.