O jogo entre Watford e Chelsea foi interrompido depois de um adepto sentir-se mal na bancada.

Decorria o minuto 13 quando teve de ser prestada assistência médica ao espetador do Vicarage Road e as duas equipas abandonaram o relvado, tendo recolhido aos balneários.

A section of the Graham Taylor Stand has been cleared of fans while medical staff attend. Both the Watford and Chelsea teams have left the pitch here at Vicarage Road while the incident continues pic.twitter.com/NdaO8RS0ZK

Após cerca de um quarto de hora, o adepto - que sofreu uma paragem cardíaca - foi estabilizado e as equipas voltaram para retomar a partida.

The players have returned to the field in preparation of play resuming.



Our thoughts are with the fan – who had a cardiac arrest but has now been stabilised – and all those affected.



Thank you to the medical staff, players and fans for their quick response. 💛 pic.twitter.com/wa3QfyF0Em