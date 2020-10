Wilfried Zaha é na atualidade um jogador bem-sucedido, com uma carreira construída na Premier League, entre o Manchester United e o Crystal Palace, mas, em entrevista à Sky Sports, o extremo costa-marfinense de 27 anos recorda os tempos difíceis da infância e a forma como pai manteve vivo o sonho de vir a ser profissional de futebol.

«A principal pessoa que me acompanhou no dia-a-dia desde o início foi o meu pai. Levava-me aos treinos quer nevasse ou estivesse a chover. O meu pai também adora futebol e também conhecia a paixão que eu tinha pelo futebol, portanto, mesmo que me tivesse de levar num carro de sucata, como chegou a acontecer, levava», começa por contar o carismático jogador do Palace.

O episódio dos carros ficou gravado na memória de Zaha. O jogador recorda que o pai fazia tudo para não falhar um treino. «Os carros que usávamos para ir para os treinos eram uma loucura. Os carros avariavam-se muitas vezes e tínhamos de os empurrar. O meu pai tem à volta de setenta anos, portanto já fazia isso com uma certa idade. Mas ele sabia o quanto eu gostava do futebol e fazia o que fosse preciso», prosseguiu.

Histórias que acabaram por ter influência na personalidade de Zaha como jogador. «O futebol era o meu objetivo número um. No sitio onde nasci não há muitas oportunidades, por isso agarrei-me a tudo o que podia para alcançar o meu sonho. Dei tudo o que tinha», destaca ainda o jogador que já tem mais de 380 jogos como profissional.