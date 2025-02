Dois jogadores da formação do Queens Park Rangers foram detidos por suspeita da prática de voyeurismo.

Na quinta-feira, as autoridades detiveram dois jovens, já maiores de idade, no centro de treinos do clube que atua no segundo escalão inglês, segundo o Daily Mail.

O caso aconteceu em fevereiro, numa discoteca em Kingston, no sul de Londres. Os atletas estão agora sob alçada policial durante o decorrer do processo.

O clube confirmou as investigações ocorridas no centro de treinos e assegurou que os suspeitos estão a corroborar com as autoridades. «O Queens Park Rangers tem conhecimento de um alegado incidente envolvendo dois jogadores da academia. Os indivíduos estão a ajudar a polícia nas investigações. Como se trata de uma investigação em curso, o clube não fará mais nenhum comentário nesta altura», disse o clube num comunicado enviado ao Daily Mail Sport.

Voyeurismo consiste na prática de ter prazer sexual ao observar pessoas em atividades íntimas, sem o conhecimento e consentimento. No Reino Unido a prática é crime e pode dar até dois anos de prisão.