O Queens Park Rangers (QPR), que atualmente compete no Championship, o segundo escalão do futebol inglês, decidiu leiloar uma camisola com o nome de Peter Odemwingie, avançado que apesar de ter nascido, há 44 anos, na antiga União Soviética, representou por mais de 60 vezes a seleção da Nigéria.

O interesse desta história não está nas origens do jogador, antes no rocambolesco processo que quase o levou para o clube londrino, em 2013.

Com o mercado de janeiro desse ano prestes a fechar, o QPR, então a disputar a Premier League, acordou com o West Bromwich Albion a contratação de Odemwingie e, como manda a praxe, tratou de estampar o nome do avançado numa camisola para a exibir na apresentação do reforço.

Odemwingie viajou mesmo até Londres para assinar contrato, mas nunca passou da entrada do Loftus Road porque os dois clubes acabariam por se desentender quanto aos detalhes finais do negócio.

Praticamente 12 anos depois dessa transferência falhada, o QPR anunciou que vai leiloar a camisola que foi feita especialmente para Odemwingie, apesar de este nunca a ter vestido.

Segundo a Sky Sports, o leilão, levado a cabo pelo clube de Londres, acontecerá esta quarta-feira, a partir das 16h00.

Peter Odemwingie fez carreira em Inglaterra ao serviço de emblemas como o West Bromwich Albion, o Stoke City ou o Bristol City. Marcou 146 golos nos mais de 500 jogos que disputou ao longo da carreira, 11 dos quais ao serviço da seleção da Nigéria, pela qual participou em dois Mundiais, quatro edições da CAN e numa dos Jogos Olímpicos.