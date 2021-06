A polícia de Merseyside anunciou esta segunda-feira que está a investigar uma faixa ameaçadora que seria, alegadamente, destinada a Rafa Benítez, que se prepara para assumir o comando técnico do Everton.

«Por volta das 07:00, foi reportada uma faixa feita com lençóis colocada numa parede e arbustos de uma zona residencial, com um texto que se pensa ter como alvo o técnico de futebol Rafa Benítez», diz o comunicado da polícia.

«Esta mensagem causou, compreensivelmente, preocupação nos moradores da área. Devido à linguagem utilizada, suspeitamos que era destinada a Rafa Benítez, mas foi colocada na casa errada», disse o inspector Darren Taylor, da polícia de Merseyside, apelando a quem tiver informações sobre o tema a contactar as autoridades.

A polícia está agora a a falar com possíveis testemunhas e a ver as imagens de videovigilância.

Na faixa, colocada próxima da casa onde Benítez vive com a família, podia ler-se «Sabemos onde vives. Não assines» e a suspeita é que tenha sido colocada por adeptos do Everton, que estão descontentes com a possibilidade de o técnico, que já treinou o rival Liverpool, ser o próximo teinador do clube.

Recentemente, mensagens contra o treinador espanhol tinham sido colocadas nos portões de Goodison Park.

