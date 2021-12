O treinador do Manchester United Ralf Rangnick confirmou que Anthony Martial quer abandonar o clube, isto depois de o agente do jogador já ter dado conta dessa intenção no início deste mês.

«Conversámos muito. Ele explicou que está no Manchester United há sete anos e sente que é a hora certa para mudar, para ir para outro sítio», disse Rangnick, citado pelo Goal.

O avançado gaulês tem perdido espaço nos red devils e soma apenas 10 jogos na presente temporada, tendo sido titular em quatro deles (um na Liga dos Campeões, dois na Premier League e um na Taça da Liga), num total de 358 minutos. Rangnick entende a posição do jogador, mas sublinha que o clube tem poder de decisão.

«Acho que de certa forma isso é compreensível. Consegui acompanhar o seu pensamento, mas por outro lado também é importante ver a situação do clube. Vivemos tempos covid-19, temos três competições nas quais ainda temos grandes ambições e queremos ter o maior sucesso possível», disse.

«[Qualquer movimento] não deve ser apenas do interesse do jogador, mas também do clube. Até ao momento, que eu saiba, não houve oferta de nenhum outro clube e enquanto for esse o caso ele vai ficar.»

Recorde-se que Anthony Martial, que chegou a Manchester no verão de 2015, tem contrato com o emblema de Old Trafford até 2024.