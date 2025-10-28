Depois de um início de temporada conturbado, a equipa comandada por Ruben Amorim parece ter finalmente encontrado o caminho certo, ao somar três vitórias consecutivas na Premier League, algo que não se verificava desde janeiro.

Apesar da recente recuperação, Rio Ferdinand, antigo defesa que representou o Manchester United entre 2002 e 2014, mantém algumas reservas em relação ao trabalho do técnico português. O ex-internacional inglês sublinha que Amorim não operou uma mudança profunda, e limitou-se a fazer pequenos ajustes no sistema 3-4-3, que tem sido amplamente criticado.

«Admiro isso até certo ponto. Mas, como disse, acho que ele está a brincar à roleta russa com o emprego. Não acho que tenha mudado drasticamente, apenas se adaptou», começou por dizer Ferdinand no seu podcast.

«Era isso que muitos adeptos pediam. Apenas adaptar o que se tem. Talvez não precisemos de ser tão agressivos, talvez tenhamos de ser um pouco mais conservadores nos momentos em que não temos a bola. Não se pressionar, pressionar, pressionar durante 90 minutos, a menos que se seja uma equipa incrível. O PSG faz isso. Este treinador não conseguiria fazer isso com este plantel», continuou.

«Às vezes, é assim que as coisas acontecem. Podemos olhar para trás daqui a seis meses, e dizer que o Manchester United terminou nos lugares de Liga dos Campeões ou algo assim, e, provavelmente, ele estará, ali, sentado, confiante e a dizer 'Bem, se eu tivesse mudado, provavelmente, teria ficado sem emprego, porque estaria a fazer coisas que me são estranhas"», acrescentou o ex-defesa.