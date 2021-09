Rio Ferdinand falou esta segunda-feira sobre quem é o melhor central da Premier League, colocando Rudiger no topo e Rúben Dias muito próximo.

Numa conversa no seu canal do Youtube, o antigo internacional inglês afirmou que «desde que Tuchel chegou, Rudiger tem sido, sem dúvida, o melhor defesa-central», mas apontou: «Rúben Dias tem estado próximo, mas o impacto de Rudiger na equipa tem sido imenso.»

«Rudiger não era o estilo de jogador do Frank Lampard, não gostava muito dele, até houve rumores que ele estaria no mercado. Na Alemanha, ele sempre esteve bem cotado, mas quando o treinador não conta contigo e sentes isso, e a confiança é afetada e é difícil jogar a um bom nível. Questionas todas as decisões que tomas», frisou Rio Ferdiand, dizendo que «é a pior posição para estar, quando sentes que o treinador não acredita e não confia em ti.»