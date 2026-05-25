O Tottenham conseguiu garantir a manutenção na última jornada da Premier League. Na conferência após o jogo, De Zerbi não esqueceu um jornalista que era sempre «negativo».

O italiano, recorde-se, assumiu o comando técnico dos Spurs na reta final da temporada, depois de deixar o comando técnico do Marselha. Em sete jogos venceu três, empatou dois e perdeu dois.

Chegado à conferência após o triunfo com o Everton (1-0), De Zerbi entrou na sala de imprensa à procura de alguém. Questionado pelo assessor, confessou que procurava o jornalista que era «sempre negativo».

Mandou chamá-lo. Quando o jornalista apareceu, o treinador de 46 anos sorriu prontamente... e acabou por cumprimentá-lo.

Ora veja o momento: