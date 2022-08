Após a vitória sobre o Liverpool por 2-1, o treinador do Manchester United abordou em declarações à Sky Sports o facto de ter excluído do onze titular jogadores como Cristiano Ronaldo e Harry Maguire.

«Pessoalmente é sempre difícil, mas eu tenho de tomar decisões. Tenho um plantel e tenho de o utilizar. Temos 56 jogos durante a época e jogo a jogo vemos a equipa que temos de escolher. Não tenho de mencionar Maguire ou Ronaldo, que são jogadores incríveis que terão um papel importante no futuro e também a curto prazo», frisou Erik ten Hag, que conversava com um painel do qual faziam parte Roy Keane, Gary Neville e Jamie Carragher, os dois primeiros ex-jogadores do Manchester United.

O técnico neerlandês abordou ainda a contratação de Casemiro e disse que é importante ter no plantel jogadores habituados a ganhar muitos títulos. «Varane e Ronaldo também têm isso. Precisamos de orientação para para os nossos jogadores que não conquistaram os troféus que queremos ganhar. Espero que a presença deles seja um grande estímulo para os outros», apontou, dando a entender que em breve podem chegar mais reforços a Old Trafford. «Precisamos de jogaores em número, mas não apenas isso: precisamos de qualidade.»

Ten Hag mostrou-se feliz pelo comportamento dos jogadores do Manchester United, isto uma semana depois da goleada sofrida diante do modesto Brentford por 4-0. «Hoje tivemos atitude no campo. Houve comunicação e espírito de combate e eles [jogadores] foram uma equipa. Conseguiram ver o que eles conseguem alcançar. Fiquei feliz, mas eles têm de levar isso para cada jogo. E não apenas num jogo. Claro que estamos felizes, conheço a rivalidade com o Liverpool, mas não podemos ter isso apenas com o Liverpool. Cada jogo é difícil e duro, mas temos de ter esta organização e intensidade em cada jogo», insistiu.