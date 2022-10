O Manchester United vai a jogo neste sábado diante do Chelsea sem Cristiano Ronaldo, afastado da equipa depois de ter recolhido aos balneários ainda durante o jogo dos Red Devils com o Tottenham a meio da semana.

Graham Potter, treinador da equipa londrina, comentou a decisão do homólogo do Man United. «Ele teve de assumir uma posição e por vezes é necessário fazê-lo. E nessa altura é necessário o apoio do clube», afirmou na antevisão ao encontro.

«Parte do nosso trabalho passa por tomar algumas decisões que são difíceis, mas isso é normal», acrescentou sem dizer se faria o mesmo caso algum jogador da sua equipa tivesse um comportamento semelhante ao do avançado português. «É difícil comentar, porque não sei todo o contexto, o que realmente aconteceu. Não quero ir pelas manchetes», defendeu.

Este será o segundo duelo de Graham Potter com Erik Ten Hag na presente temporada. No primeiro, o agora técnico do Blues ainda estava ao serviço do Brighton & Hove Albion e levou a melhor por 2-1 em Old Trafford na jornada inaugural da Premier League. «Tenho um grande respeito por Ten Hag, pelo trabalho que tem feito ao longo da carreira», apontou, notando um crescimento dos Red Devils desde o arranque da temporada.