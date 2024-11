Prestes a estrear-se no comando técnico do Manchester United, Ruben Amorim admitiu que «foi muito difícil» deixar o Sporting.



«Já tinha conversado com alguns clubes, era normal. Mas o que senti na altura... senti que este era o meu lugar'. Penso que era o clube certo no momento certo para mim. Foi muito difícil deixar o Sporting, porque a meio da época... Podes dizer tudo, é o Manchester United, é tudo, é o momento, é o clube que quero, mas estás a deixar os teus jogadores a meio da época. Foi muito difícil mas tive de fazê-lo», partilhou, em conversa com Gary Neville.



Ainda assim, o técnico não esconde a felicidade por se ter mudado para os red devils. «Fiquei tão feliz, claro, conseguem vê-lo em todas as intervenções que tive. Também senti, num primeiro momento, que foi avassalador, mas ao fim de cinco minutos começas a pensar no clube, na equipa, nos jogadores, como jogar», disse.



A estreia de Ruben Amorim no banco do United está agendada para as 16h30 do próximo domingo.