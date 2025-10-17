Ruben Amorim abordou o regresso à Liga Inglesa e o duelo frente ao Liverpool, garantindo que os jogadores têm de ter a mesma atitude em todos os jogos e não apenas nos encontros com «clubes grandes».

O técnico do Manchester United comentou ainda as palavras de Sir Jim Ratcliffe, que afirmou que Amorim precisava de três anos para mostrar que é um grande treinador. Amorim refere que o mais importante no futebol é o próximo jogo e que é difícil controlar o que acontece no futuro.

«O mais importante no futebol é o próximo jogo. Não conseguimos controlar o dia seguinte. Agora, é muito bom ouvir isso, sobretudo por causa do ruído. Sinto que é importante para os adeptos perceberem que a liderança do clube entende que vai demorar algum tempo para ter sucesso. Nos clubes grandes, temos de provar todas as semanas que estamos prontos para ganhar jogos», afirmou.

«É muito mais difícil quando tens a responsabilidade de ganhar e tens de ganhar. Quando jogas em grandes clubes, tens de ganhar todos os jogos. Quando não existe a expetativa do Man. United ganhar, os jogadores conseguem ter uma melhor performance, mas temos de mudar isso», acrescentou.

