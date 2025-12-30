Se o Manchester United tiver de sofrer, mesmo com várias baixas por lesão, que assim seja. É a garantia de Ruben Amorim, treinador da equipa principal, que defende que o clube não pode «cometer os mesmos erros do passado» no mercado de janeiro.

«Temos conversas constantemente. Não é por estarmos em janeiro. É claro que a janela está aberta. Precisamos de entender o que podemos fazer. Não apenas do ponto de vista do que podemos trazer, mas também o que vai acontecer com o nosso plantel. Estou apenas a pensar, e isso é o lado bom dos momentos difíceis, em recuperar todos os meus jogadores. Portanto, não vou bater à porta do Jason [Wilcox] e do Omar [Barrada] para pedir mais jogadores. Eles sabem o que precisamos», garantiu o técnico, em nova entrevista à Sky Sports.

«Compreendo que temos um processo. Queremos fazer as coisas com a certeza de que não vamos cometer os mesmos erros do passado. Por isso, se precisarmos de sofrer em alguns momentos, vamos sofrer. Para tentar avançar e dar dois passos à frente no verão, talvez. Não sei. É um mercado muito difícil em janeiro», rematou Amorim.

Perto de realizar aquele que será o seu último jogo do ano, diante do Wolverhampton, Ruben Amorim falou também sobre como passou o Natal em Inglaterra.

«Foi difícil, mas foi divertido. Eu estava a preparar o jogo contra o Newcastle [no dia 26]. Ganhámos e a minha família chegou nesse dia, foi divertido», disse. Depois, fez uma retrospetiva do ano de 2025.

«Fizemos muitas mudanças no clube, não apenas na equipa, mas no clube. Mudanças em todos os departamentos. Acho que somos um clube mais saudável. Somos um clube melhor e estamos a preparar o futuro. Então, se compararmos o início deste ano com a temporada passada, acho que estamos numa posição melhor», afirmou.

Ruben Amorim deixou elogios ao jovem defesa Ayden Heaven, disse que a equipa melhorou os seus desempenhos e só tem perdido jogos «nos detalhes» e ainda abordou a mudança para um 4-2-3-1 diante do Newcastle.

Tenho confiança porque temos muitos treinos. Estamos a trabalhar nisso no último mês. Estamos a mudar as coisas durante os treinos. Temos mais um treino durante a semana e dedico um deles a mudar os sistemas e a adaptá-los. Eles estão mais preparados para mudar durante o jogo, mas os princípios, se jogarem com três ou quatro defesas, são os mesmos», garantiu.