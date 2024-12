Há praticamente um mês no comando do Manchester United, Ruben Amorim prestou esta sexta-feira homenagem a Kath Phipps, icónica funcionária do clube que faleceu aos 85 anos.

«Sentimos isso hoje. É um dia triste. Conheci-a há sete anos, era a senhora por trás da recepção. Sentes o amor por ela. É uma pessoa importante que representa este clube: amigável, profissional e que cuida de todos», começou por dizer na antevisão ao jogo com o Nottingham Forest, da 15.ª jornada da Premier League.

Questionado sobre a equipa, o técnico luso revelou que Victor Lindelöf já regressou aos treinos, mas não é opção para o jogo frente a Nuno Espírito Santo. Jonny Evans continua entregue ao departamento médico.

No seguimento, Amorim relembrou que ainda não pode definir aquele que é o melhor onze dos Red Devils, apesar de ter uma ideia, pois muitos dos jogadores ainda estão a regressar de lesão ou a recuperar da carga intensa dos últimos jogos.

«O Bruno Fernandes, senti contra o Arsenal, ele estava cansado no final, mas sabemos que após o jogo vai recuperar. Se falar sobre Manuel Ugarte, eu conheço-o há muito tempo e ele precisa de um pouco mais de tempo», explicou.

Por fim, o treinador de 39 anos garantiu que sente a equipa a «melhorar em alguns aspetos» e relembrou que com três jogos por semana, «muito pode mudar» na classificação.

«É triste porque é uma liga muito competitiva, tudo pode mudar com apenas um resultado. Temos que passar por essa fase, então sinto-o da mesma forma, porque antes do jogo com o Arsenal perguntavam-me sobre os quatro primeiros e agora voltamos a esta posição (13º). Temos que manter a calma e continuar a fazer o trabalho que estamos a fazer», concluiu.