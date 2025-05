O Manchester United perdeu por 1-0 frente ao Chelsea e com apenas uma jornada por ser realizada já garantiu mais um marco histórico, novamente pela negativa.

Isto porque os comandados de Ruben Amorim não conseguiram vencer dois jogos seguidos para a Liga Inglesa, algo que nunca tinha acontecido em qualquer temporada dos «red devils». Além disso, o técnico português só assegurou seis triunfos em 26 possíveis desde que chegou ao clube, tendo somado 14 derrotas. A última vitória do Man. United para o campeonato aconteceu há precisamente dois meses, na visita ao reduto do Leicester.

