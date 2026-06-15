Já livre de Ruben Amorim, a direção do Manchester United fechou um documentário imersivo da série 'All or Nothing', da Amazon Prime. Tal como Tottenham, Arsenal ou Manchester City, também os 'Red Devils' vão ter direito a uma produção cinematográfica.

O Manchester United anunciou, através das redes sociais, nesta segunda-feira, que o documentário vai dar um «acesso sem precedentes a um dos clubes mais prestigiados do mundo». Vai mostrar momentos dentro do balneário e do centro de treinos de Carrington.

«O programa irá proporcionar uma visão em primeira mão da vida no seio de uma das equipas mais emblemáticas e bem-sucedidas do desporto, narrando os altos e baixos emocionais dos atletas no maior palco do mundo, perante uma base de fãs global de 1,1 mil milhões de pessoas ansiosas pelo sucesso», escrevem os responsáveis do clube inglês.

O diretor de comunicações do Manchester United, Toby Craig, afirmou em declarações citadas pelo clube: «Este é o momento certo para abrir as nossas portas, para que, pela primeira vez, os nossos adeptos de todo o mundo possam conhecer os bastidores de um clube que significa tanto para tantas pessoas.»

Recorde-se que o treinador português rejeitou a possibilidade deste documentário ser feito enquanto orientava o Manchester United. Isso foi noticiado em julho do ano passado, com a justificação de que o luso não queria distrações no balneário. O contrato era de cerca de 11 milhões, na altura.