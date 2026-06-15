Depois da nega de Amorim, Man. United anuncia documentário 'All or Nothing'
Treinador português tinha rejeitado fazer parte deste franchise cinematográfico no verão passado
Treinador português tinha rejeitado fazer parte deste franchise cinematográfico no verão passado
Já livre de Ruben Amorim, a direção do Manchester United fechou um documentário imersivo da série 'All or Nothing', da Amazon Prime. Tal como Tottenham, Arsenal ou Manchester City, também os 'Red Devils' vão ter direito a uma produção cinematográfica.
O Manchester United anunciou, através das redes sociais, nesta segunda-feira, que o documentário vai dar um «acesso sem precedentes a um dos clubes mais prestigiados do mundo». Vai mostrar momentos dentro do balneário e do centro de treinos de Carrington.
«O programa irá proporcionar uma visão em primeira mão da vida no seio de uma das equipas mais emblemáticas e bem-sucedidas do desporto, narrando os altos e baixos emocionais dos atletas no maior palco do mundo, perante uma base de fãs global de 1,1 mil milhões de pessoas ansiosas pelo sucesso», escrevem os responsáveis do clube inglês.
O diretor de comunicações do Manchester United, Toby Craig, afirmou em declarações citadas pelo clube: «Este é o momento certo para abrir as nossas portas, para que, pela primeira vez, os nossos adeptos de todo o mundo possam conhecer os bastidores de um clube que significa tanto para tantas pessoas.»
Recorde-se que o treinador português rejeitou a possibilidade deste documentário ser feito enquanto orientava o Manchester United. Isso foi noticiado em julho do ano passado, com a justificação de que o luso não queria distrações no balneário. O contrato era de cerca de 11 milhões, na altura.