Ruben Amorim abordou a má fase do Sporting após a sua saída e revelou que o que aconteceu podia acontecer com qualquer treinador. Além disso, o português acredita que isto seja apenas uma fase e mantém a fé no bicampeonato.

«O que aconteceu no Sporting podia acontecer com qualquer treinador. É uma fase muito difícil, estou a passar o mesmo aqui, as mudanças a meio da temporada nunca são fáceis. Desejo muito que o Sporting seja campeão, está em primeiro lugar, continua tudo igual, são fases da época. Mas ganharam o último jogo e tudo vai correr bem», revelou Ruben Amorim, questionado pela SportTV, na antevisão ao jogo com o Tottenham da Taça da Liga.

O técnico dos red devils comparou ainda os primeiros tempos em Inglaterra com o período inicial em Alvalade.

«Encontrei um clube maior do que esperava. Sabia das dificuldades, vai levar tempo. No Sporting também foi um momento difícil, mas liga é diferente, a sequência de jogos foi diferente. Depois houve a pandemia e tive tempo para pensar nas coisas. Aqui não. Aqui são jogos de dois em dois dias, o que torna tudo mais complicado, a exposição é muito maior e isso aumenta a pressão. Diria que o grau de dificuldade é similar, mas a exposição é diferente, o que faz com que o desafio seja maior. Tem sido muito bom, muito difícil, mas isso também dá muita satisfação. É continuar o trabalho e ver o que vai acontecer», finalizou.