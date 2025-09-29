Gary Neville voltou a lançar duras críticas às escolhas táticas de Rúben Amorim e admitiu estar preocupado com o futuro do clube.

O antigo defesa do Manchester United questionou o posicionamento de Mason Mount a lateral esquerdo, num sistema de três centrais, considerando-o mesmo «rídiculo».

«Não se pode colocar o Mason Mount como lateral esquerdo. Isso simplesmente não pode acontecer. Colocá-lo na ponta esquerda é simplesmente ridículo, absolutamente ridículo.», afirmou no último episódio do seu podcast.

Além disso, evidencia a falta de coerência nas escolhas defensivas recentes do Man. United, indicando que a constante rotação e improvisação têm fragilizado o equilíbrio da equipa.

Estas declarações surgem na sequência da derrota por 3-1 frente ao Brentford, a terceira neste início de época. Para Neville, apesar do histórico positivo de Amorim em Portugal, o treinador não está a conseguir ligar as ideias ao grupo de jogadores, algo que já se reflete na linguagem corporal da equipa em campo.

«O treinador é obviamente bom. Tem um ótimo percurso em Portugal, mas aqui não está a funcionar. Os jogadores e as ideias não estão a conectar-se de forma alguma», acrescentou.

Recorde-se que a equipa de Rúben Amorim soma apenas duas vitórias em sete jogos disputados nesta temporada e, no próximo domingo, recebe o Sunderland, num jogo a contar para sétima jornada da Liga Inglesa.