O Manchester United voltou a vencer para a Premier League e isolou-se, agora, no terceiro lugar. Harry Maguire deixou elogios a Michael Carrick e comparou o treinador com Ruben Amorim.

O técnico inglês substituiu o ex-Sporting no comando dos red devils. São já nove vitórias em 13 jogos para Carrick. O defesa de 33 anos comentou a confiança que a equipa ganhou com a chegada do novo treinador.

«Os resultados ajudam. Tivemos dois jogos difíceis quando o Carrick assumiu o comando, contra o Arsenal e o Manchester City, mas conseguimos somar seis pontos. A partir daí, todos começaram a acreditar e ganhámos confiança», começou por referir em entrevista à Sky Sports.

Maguire elogiou, ainda, o estilo de jogo do treinador inglês. A tática utilizada por Amorim, recorde-se, foi sempre muito criticada pela imprensa inglesa.

«Podemos melhorar muito mais neste sistema. Quanto mais tempo trabalharmos como uma unidade, melhores ficaremos. Os resultados falam por si desde que o treinador assumiu o cargo e o sistema mudou», atirou.

O internacional inglês comentou ainda que, ao leme do português, os jogos divididos acabavam, por norma, em... derrota.

«Nos jogos sob o comando de Ruben Amorim, que eram 50-50, acabávamos sempre por sofrer uma derrota. Agora é o contrário. Estamos muito melhores nas duas áreas», concluiu.