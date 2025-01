Num embate entre treinadores portugueses, Amorim superiorizou-se a Marco Silva e resgatou três pontos na véspera de celebrar 40 anos.

O Manchester United visitou este domingo o reduto do Fulham e triunfou pela margem mínima na 23.ª jornada da Premier League.

Na primeira parte pouco aconteceu e as equipas foram para intervalo a dever metade do bilhete aos adeptos. Escassos lances de perigo, jogo lento e futebol nada vistoso.

Nos segundos 45 minutos, e apesar de um jogo pouco intenso no setor ofensivo, o Manchester United aguentou-se e conseguiu chegar ao golo a 10 minutos do fim.

Garnacho arrancou pela esquerda, tentou servir no coração da área, mas viu a bola ser cortada por Andersen… que acabou por passar involuntariamente para Lisandro Martínez. O argentino aproveitou o erro e com o pé esquerdo colocou o esférico no fundo das redes. Apesar de beneficiar de um toque do adversário, o defesa gelou Craven Cottage com uma bomba.

Mas o jogo ainda não tinha acabado e Amorim viveu os minutos finais com o coração nas mãos. Aos 88m, Toby Collyer tirou a bola praticamente em cima da linha de golo e negou o empate. Aos 90+5, os Red Devils ainda festejaram o 2-0, assinalado por Diallo, mas o jovem inglês encontrava-se em posição irregular.

Os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares e totalistas no lado do coletivo de Manchester.

Com este resultado, o Man. United está em 12.º lugar, com 29 pontos. O Fulham está em 10.º, com 33.

De referir que este é apenas o segundo jogo em que o Manchester de Amorim não sofre golos. O outro foi na goleada frente ao Everton (4-0).