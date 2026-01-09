Ruben Amorim deixou o Manchester United e o que não faltam são «memes» para marcar este fim de ligação. Nas últimas horas, o que tem dado que falar é uma rapsódia criada por inteligência artificial.

Pode parecer simples, mas na verdade é bastante complexo. Neste vídeo, Amorim é o vocalista de uma banda composta por... antigos treinadores dos «Red Devils». Até José Mourinho aparece a tocar bateria. 

Ora, na música, o ex-Sporting - que aparece de manga cava, calça de ganga e com um bigode chamativo - canta uma música que critica claramente a direção do clube de Manchester. 

Entre os espectadores do curioso concerto estão milhares de adeptos do United. Entre eles estão, também, figuras conhecidas do clube: Bruno Fernandes, Wayne Rooney e Alex Ferguson. 

Ora veja o vídeo: 

