«Amorim pode criar uma obra-prima no Manchester United.» É esta a convicção de Vítor Pereira, atual técnico do Al Shabab, da Arábia Saudita, que em declarações ao site da Premier League salientou a competência do seu compatriota, que acaba de assumir o comando do Manchester United e que se estreia este domingo frente ao Ipswich.

«Ruben Amorim fez um trabalho espetacular no Sporting. Do ponto de vista tático, é um treinador que está no topo do futebol mundial, tem muita atenção aos detalhes e destaca-se pela capacidade de comunicação. Tem uma empatia natural. Assim que começa a falar, gosta-se dele», afirmou o técnico de 56 anos, bicampeão português pelo FC Porto em 2012 e 2013, que já passou por Grécia, Alemanha, Turquia, China e Brasil.

Fã confesso de Amorim, Vítor Pereira salientou que as condições que o clube lhe der serão determinantes para o sucesso do técnico português em Inglaterra:

«No Sporting, ele tinha todas as condições para fazer o seu trabalho. Tinha a confiança de todos ali, além de uma estrutura sólida. Se isso acontecer no Manchester United, não tenho dúvidas de que terá sucesso. Acredito que mesmo num ambiente mais exigente, como a Premier League, ele poderá voltar a produzir uma obra-prima, desta vez em Manchester.»

Vítor Pereira, atual 4.º classificado da Liga Saudita com o Al Shabab, que tem a melhor defesa de toda competição, salienta «a competência e capacidade de adaptação dos treinadores portugueses espalhados pelos diferentes continentes», referindo ainda que o 3-4-3 de Amorim poderá dar bons frutos na nova equipa.

«Ele conseguiu tornar esse sistema consistente, tanto defensivamente como ofensivamente, e agora tem uma identidade própria. Foi também muito criterioso na escolha dos jogadores para o seu modelo de jogo e isso acabou por ser determinante para o sucesso no Sporting», frisou Vítor Pereira, concluindo que Ruben Amorim «está destinado a grandes feitos».